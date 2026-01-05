Mersin Valisi Atilla Toros’un eşi , Yargıtay Üyesi Dudu İrem Toros Hanımefendi, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Okulda düzenlenen “Kariyer Günleri” programına konuk olan Toros, mesleki yaşamına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, hukuk mesleği başta olmak üzere kariyer planlamalarına dair merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı buldu. Toros, azim, disiplin ve hedef belirlemenin önemine vurgu yaparak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda Yargıtay Üyesi Dudu İrem Toros Hanımefendi’ye günün anısına plaket takdim edildi. Etkinliğin devamında okul kütüphanesini ziyaret eden Toros, öğrencilere kitap bağışında bulundu. Yapılan bağışla, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesine katkı sağlandı.

Ziyaretin son bölümünde öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Toros, eğitim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.