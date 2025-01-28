İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, Uluslararası Canlı Donör Karaciğer Nakli (LDLT) Kayıt Sistemi’nde yer alarak, dünya çapında önemli bir tıbbi veri kaynağına katkı sunuyor. Bu sistem, canlı donörler ve alıcılar arasındaki karaciğer nakli süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını ve iyileştirilmesini amaçlayan bir akademik platform olarak faaliyet gösteriyor.

İEÜ Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, LDLT Kayıt Sistemi’ne düzenli olarak veri gönderiyor ve bu veriler, global ölçekteki araştırmalara önemli katkılar sağlıyor. Bu sistem, her iki tarafın klinik sonuçlarının toplandığı ve analiz edildiği bir platform sunarak, karaciğer nakli alanındaki tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik veriler sunuyor.

Sisteme katılım, merkezi tıbbi ekiplerin ve araştırmacıların, hastaların iyileşme süreçlerini ve nakil sonrası yaşanan komplikasyonları daha iyi anlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, bu veriler sayesinde dünya genelindeki klinik uygulamalara dair geniş bir perspektif elde ediliyor. Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, bu platform aracılığıyla elde edilen verileri, akademik çalışmalarında kullanarak global tıbbi araştırmalara yön veriyor.

LDLT Kayıt Sistemi, donörler ve alıcılar arasındaki süreçlerin takibini sağlayan önemli bir akademik araç olma özelliği taşırken, merkezi ve küresel sağlık kuruluşlarını bir araya getirerek, bu alandaki gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek adına kıymetli veriler sunuyor.