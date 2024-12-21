Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da kentin kültürünün ve sanatının yaşatılacağı Kültür ve Sanat Çarşısı afetzede vatandaşların hizmetine girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atılıyor. Medeniyetler beşiği olan Hatay’ın eşsiz lezzetlerini yaşatmak için hizmete açılan Gastronomi Çarşısı’nın ardından Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı da hizmete girdi. Şehrin kültürünü ve el sanatlarını yaşatılacağı Kültür ve Sanat Çarşısı; 82 iş yeri atölyesi, 7 restoran, kafeterya, cep sinema ve toplantı salonundan oluşuyor.

“Sanatçı zihniyle ve elleriyle ürettiklerini insanlara gösterdiğini düşünerek bugün burada tanıtımını yapacağımız ’Kültür ve Sanat Çarşı’mızı projelendirdik”

İpekçilikten hasırcılığa, heykelcilikten cam sanatına, ney yapımından mozaiğe varana kadar pek çok sanatı Hatay’da görmenin mümkün olduğunu ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlatmış olduk. İpekçilikten hasırcılığa, heykelcilikten cam sanatına, ney yapımından mozaiğe varana kadar pek çok sanatı bu şehrimizde görmek mümkündür. Sanatçı emeğiyle çalışır. Sanatçı zihniyle ve elleriyle ürettiklerini insanlara gösterir. Bizler de bunları düşünerek bugün burada tanıtımını yapacağımız ’Kültür ve Sanat Çarşı’mızı projelendirdik. Aslında bu bize biraz da Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin tüm dünyada örnek olan sıfır atık projesinin de bir yansıması oldu. Burada bulunan 7 restoranımız ve 1 kafeteryamız, 4 gemi konteyneri kullanıldı. Diğer taraftan burada gezeceğimiz 82 iş yeri oluşturduk. Bu iş yerlerinde hem sanatçılarımız sanatlarını icra edecekler. Diğer taraftan da yöresel ürünlerle ilgili satışlar gerçekleştirmesi de sağlanacak. El sanatlarından bizim Türk mutfağına Hatay mutfağına varana kadar burada onları özetlemeye çalıştık” dedi.

İnsanların yüzlerindeki mutluluğun kendilerine moral olduğunu belirten Vali Masatlı, “Burada faaliyette bulunacak olan sanatkarlarımızın; iş yeri sahiplerimizin o yüzündeki mutluluğu ve buraya gelen insanlarımızın hoş vakit geçirdiklerini gördükçe bizim bahtiyarlığımız ve mutluluğumuz daha da artacak. Çünkü bizler çalışma şevkimizi insanlarımızın mutluluğundan alırız. Kültür ve sanat çarşımızın başta Defne’miz olmak üzere Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.