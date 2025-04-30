Edirne'de Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Sahili, yaz öncesi karavanlarla doldu. Vatandaşlar alan darlığından şikayet ederken, muhtar ve esnaf düzenleme çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan ilçesinin Mecidiye Sahili, yaz sezonu öncesi karavanların akınına uğradı. Sahil şeridinde sıralanan karavanlar, bölgeye gelenlerin dikkatini çekerken, yazın yoğunluğun artmasıyla düzensizlik yaşanabileceği endişesi doğurdu.

Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, karavanlarla ilgili resmi bir bildirim veya izin alınmadığını belirterek, “Yoğunluğun artması halinde düzenleme için ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli” dedi. Vatandaşlar, karavanların sahilde manzarayı kapattığını ve halka açık alanları daralttığını ifade ederek, yazın denize girecek yer bulamama riskine dikkat çekti. Ayrıca sahilin doğal yapısının korunması için denetim talep ettiler.

Bölge esnafı, karavan turizminin yönetilmesi halinde ekonomik katkı sağlayabileceğini, ancak kontrolsüz parkın çevre kirliliği ve düzensizliğe yol açabileceğini belirtti. Esnaf, belirli karavan park alanlarının tahsis edilmesini önerdi.

Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı ve ilgili kurumların, sahilde hem çevreyi koruyacak hem de erişimi sağlayacak bir düzenleme yapması bekleniyor.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılması öngörülüyor.