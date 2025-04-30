Mersin Üniversitesi Uygulama Kreş ve Anaokulu Öğrencileri , Matematik ve Bilim Eğitimi derslerini konunun uzmanlarından eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ile MEÜ Uygulamalı Kreş ce Anaokulu Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen uygulama ile Matematik ve Bilim Eğitimi derslerini uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

MEÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından verilen eğitim ile minik öğrenciler matematik dersini keyifli bir şekilde öğreniyor.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Gökhan Güneş uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Okul Öncesi Öğretmenliği programlarımızda yer alan matematik ve bilim eğitimi derslerine yönelik olarak MEÜ Uygulamalı Kreş ve Anaokulu ile işbirliği içerisinde bu derslere ait uygulamaları burada çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Hem okul öncesi alanında yetişen öğretmen adayları için hem de anaokulumuzda , kreş'imizde bulunan çocuklar için farklı deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Bizim en büyük düşüncemiz ve fikrimiz , ulaşmak istediğimiz nokta derslerimizde görünen teorik bilgilerin çocuklara erişebilecek pratik uygulamaları oluyor. Burada da sağ olsun okul yönetimimiz bize bu imkanı veriyor ve çocuklarla birlikte bu süreci deneyimleme şansımız olmuş oluyor. Okul Öncesi Öğretmenliğimiz fakültemizde tabi eski ve köklü ana bilim dallarından birini oluşturuyor. Hem yüksek lisans eğitimiyle hem lisans eğitimiyle her geçen gün nitelikli ve kaliteli öğretmen adayı yetiştirme vizyonumuza ve bu yönde belirlediğimiz hedeflerimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Tabi ana okulumuzda olan işbirliğimiz sadece vizelerimizle sınırlı değil, finallerimizle sınırlı değil. Yine lisans üstü eğitim kapsamında yürüttüğümüz test çalışmalarında bazı uygulamalarını sağ olsun okul müdürümüzün de sağladığı imkanlarla burada deneyimleme şansı buluyoruz. Bu da bize aslında bilgi üretme açısından fakülte ve okul işbirliğinin önemini göstermiş oluyor '' dedi.