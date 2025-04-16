Millî Eğitim Bakanlığı'nca 9 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul'da "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" başlıklı, eğitim alanında bütüncül yaklaşımların tartışılacağı uluslararası konferans düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Pullman İstanbul Hotel ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan konferansta eğitim sistemlerinin geleceğini şekillendiren değerler ile beceriler üzerine kapsamlı bir bilgi paylaşımı sunulması hedefleniyor.

Farklı ülkelerden uzmanların katkısıyla çok yönlü bakış açılarını değerlendirme imkânı sunacak olan bu konferansta "geleceğin eğitim sistemlerinin yapılandırılması, dijitalleşmenin eğitim sistemlerine etkisi ve değerlerin eğitimdeki kurucu rolü "gibi başlıklar, disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla ele alınacak.

Konferans; politika yapıcıları, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim alanında sahada görev yapan uzmanları bir araya getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan konferansta ayrıca Türkiye'nin eğitim vizyonunu şekillendiren ve çağın gerekliliklerini tarihsel ve kültürel değerlerle bütünleştiren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" de kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Ayrıca Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması kapsamında, OECD yetkilileri ve PISA'ya katılan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla her yıl iki defa olmak üzere PISA Yönetim Kurulu Toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

"Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" Konferansı, PISA 59. Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenerek uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim alanında politika yapıcıları, akademisyenleri, araştırmacıları ve saha uygulayıcılarıyla küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımına imkân tanıyacak.