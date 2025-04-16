Turizm Haftası etkinlikleri kapsamın açılan fotoğraf sergisini gezen Vali Nurtaç Arslan’a Karadeniz’de yanardağ olduğu söylendi. Vali Arslan’ın sorusu üzerine yanardağın sönük olduğu belirtildi.

15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Bartın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Serginin açılışına ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, polis ve askeri erkan katıldı. Kesilen kurdelenin ardından sergilenen fotoğraf incelendi. Bartın Irmağı, tarihi su terazisi, lav sütunları, Bartın ile Amasra ve Ulus ilçelerinden manzaralarının yer aldığı fotoğraflar ve çekildiği yerler hakkında Vali Arslan’a detaylı bilgi verildi.

Yanardağ sürprizi

Lav sütunlarının fotoğraflarına bakıldığı sırada, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak ile Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya tarafından, kayadaki mevcut şeklin denizin içerisinde bulunan yanardağın püskürmesi sonucu oluştuğunu ifade etti. Valinin sorusu üzerine yanardağın denizin altında olduğu ama sönük halde olduğu ifade edildi.