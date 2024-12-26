Kars’tan hareket ederek yolcularına masalsı bir seyahat sunan Turistlik Doğu Ekspresi Sivas’a ulaştı. Yolcular tarihi tren garında halaylarla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Kars’tan hareket ederek İliç ve Divriği ilçelerinde ardından Sivas’ta mola verdi. Sivas’ta tarihi tren garı içerisinde davul, zurna ve halay eşliğinde karşılanan yolculara kazan simidi ve çay ikram edildi. Yolcular, Sivas halayını ilgi ile izledi.

“Gördüğüm en etkileyici mimarilerden bir tanesiydi”

Emre Duru, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasının gördüğü en mükemmel mimarilerden biri olduğunu söyleyerek, "Yolculuğum mükemmeldi. Özellikle tren İliç ilçesinde durdu, oradan Kemaliye’ye ata topraklarına görme fırsatım oldu. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası inanılmazdı. Gördüğüm en etkileyici mimarilerden bir tanesiydi. Ayrıca Divriği ve Sivas’ta ki karşılamalar çok güzeldi. Benim için çok kıymetli bir seyahatti” dedi.

“Bu yolculuk yılların hayaliydi”

Kübra Duru ise bu yolculuğun yılların hayali olduğuna değinerek, "Yolculuğum çok güzel geçti. Bu yolculuk yılların hayaliydi. Çok uzun zamandır bunu yapmak istiyorduk. Uygun zamanlara bilet denk getiremiyorduk. Şahane bir deneyim oluyor. Özellikle hem Divriği’de hem de Sivas’ta halk oyunları karşılaması beni çok duygulandırdı. İçimden ağlamak geldi. Her şeyin bu kadar güzel olması gerçekten çok keyifli” şeklinde konuştu.

Tren 3 saatlik molanın ardından Ankara’ya hareket edecek.