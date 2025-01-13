Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz kış demeden tüm zorlu şartlara rağmen çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Ekipler 1 Nisan-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 57 bin ton evsel atık topladı.

Bir yıl boyunca ilçede temizlik, çöp toplama ve dezenfekte gibi bir çok çalışma gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, daha temiz bir Marmaris için yoğun mesai yaptı. Sadece yetki alanları değil sorumluluk alanı dışında kalan mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanlardan aralıksız olarak çöp toplayan ekipler 1 Nisan - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 57 bin ton evsel atığı toplayarak, bertaraf alanına taşıdı.

Ekipler 56 bin 800,76 ton evsel atığın yanı sıra 29 bin ton bahçe - moloz atığı, 2.9 ton karışık ambalaj, 411 bin kilogram cam, 56 bin kilogram tekstil, 11 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı. Ayrıca 9 bin 500 adet ömrünü tamamlamış de lastik Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) yetkili firmalarına teslim edildi.

Sıfır atığa ayrı önem

Kent temizliğinde kullanılmak üzere 28 adet araç ve iş sonunda envantere katılacak olan 90 adet mantar ataçmanlı konteyner kiralayan Belediye, bu süreçte kendi atölyelerinde çöp konteyneri, geri dönüşüm sepeti, konteyner kafesi imalatı ve tamiri de gerçekleştirdi. Sıfır atık konusunda çalışmalarını hızlandıran belediye eskiyen, yıpranan ve artık kullanılmaz hale gelen giysi kumbaralarını yeniledi. 104 adet giysi kumbarasının yenilenirken 26 adet daha alınarak kumbara sayısı 130’a çıkarıldı. Ayrıca atık ayrıştırma çalışmaları da arttırıldı.

Öte yandan çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için sık sık vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma düzenlendi. Gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde, orman alanlarında ve yanan bölgelerde temizlik gerçekleştiren ekipler, okullarda da çevre ile ilgili eğitimler verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tüm personele teşekkür ederek “Göreve gelir gelmez ilk ele aldığımız birimlerden biri temizlik oldu. Gerekli çalışan sayısını sağladık ve yaz sezonu yoğunluğu ile 7/24 çalışmalara başladık. Tüm ekibimizle ilçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyoruz. Yaz kış demeden her tür şartta hizmetten ödün vermeyen personelimize ve Marmaris’i temiz tutarak onlara destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.