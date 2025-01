Eskişehir’de gerçekleştirilen ‘Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü ve Sektörle İlişkiler’ çalıştayı ile göçmen iş gücüyle kaynak ve hedef ülkelerdeki iş açığının kapatılması hedefleniyor.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştay programı, yoğun katılımla başladı. Çalıştay çerçevesinde ilk olarak, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. M. Cem Babadoğan, program ve etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Horizon projesine ilişkin kısa bir tanıtım yaptı. Sonrasında, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM) Müdürü Metin Çorabatır tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarının sunulmasıyla devam eden çalıştay programının 3 oturumun tamamlanması ile sona ereceği belirtildi.

Paylaşılan bilgiye göre, ‘Sürdürülebilir ve Adil Göç Modelleri İçin Beceri Ortaklıkları - Skill Partnerships for Sustainable and Just Migration Patterns (SKILLS4JUSTICE)’ adlı Horizon projesi Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Litvanya liderliğinde yürütülen projede Avrupa Birliği ülkeleri (Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Litvanya) ile Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler (Türkiye, Birleşik Krallık, Norveç, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Etiyopya) arasındaki beceri eksikliklerini analiz edilerek, göçmen iş gücüyle kaynak ve hedef ülkelerdeki iş açığının kapatılması hedefleniyor. Projenin Türkiye ayağı Ankara Üniversitesi sorumluluğunda 8 kişiden oluşan bir ekiple yürütülüyor.

1 Kasım 2023 tarihinde başlayan SKILLS4JUSTICE projesinin 30 Kasım 2026 yılında tamamlanacağı açıklandı.