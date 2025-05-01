Eskişehir’de yaklaşık 5 bin vatandaşın katılım sağladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında büyük coşku yaşandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları düzenlendi. Günün erken saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda yaklaşık 5 bin vatandaş kutlamalar için bir araya geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kutlamalara katılan vatandaşların üzerleri tek tek aranırken, çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Yapılan kontrollerin ardından kortejler oluşturan vatandaşlar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Müzikler eşliğinde dans edip eğlenen gruplar, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Çok sayıda sendikanın yer aldığı kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.