Eskişehir Sanayi Odası, Nisan ayı meclis toplantısında faaliyetlerini ve ekonomik konuları görüştü.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay’ın başkanlığında düzenlenen toplantı, önceki toplantıya ait karar özetlerinin okunması ve onaylanmasıyla başladı. Toplantıda, muhasebe belgelerinin onaya sunulması, bütçe izleme raporu, gelir-gider hesaplarının değerlendirilmesi ve ESO’nun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA