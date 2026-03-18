Türkiye'nin pek çok ilinden gelen 30 kılıç ustasının mücadelesine sahne olan 'Geleneksel Kılıç Toyu'nda şampiyonluk, Eskişehir'i temsil eden Danil Varchenko'nun oldu.

Türkiye genelinde geleneksel savaş sanatlarına gönül veren sporcular, Eskişehir'de düzenlenen HEMA (Tarihi Avrupa Savaş Sanatları) 'Geleneksel Kılıç Toyu' turnuvasında bir araya gelerek hem yarıştı hem de kültürel bir mirası sergiledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Tokat ve Balıkesir gibi illerden gelen 30 katılımcı, farklı kılıç disiplinlerini tek bir platformda buluştururken, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın finalinde, Eskişehir'i temsil eden Ukrayna asıllı sporcu Danil Varchenko rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

'Hem HEMA hem geleneksel branşları bir araya getirdik'

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği Konstantin Horkel, turnuvanın Türkiye'deki kılıç topluluklarını birleştirme vizyonunu şu sözlerle anlattı:

'Burada geleneksel bir kılıç turnuvası düzenliyoruz. Bu turnuvanın en büyük özelliği şu: Türkiye'de hem HEMA yapan hem de geleneksel kılıç branşıyla ilgilenen dövüşçüler var; biz bu iki grubu bu turnuvada bir araya getirmeyi başardık. Birlikte, güzel bir müsabaka gerçekleştirdik. Gerçekten çok keyifli bir etkinlik oldu, ben de sonuçtan oldukça memnunum. En önemlisi de turnuvanın kazasız geçmesi ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmamasıydı; benim için en mühim olanı bu. Herkes burada kaliteli vakit geçiriyor. Bizlere bu fırsatı tanıdığı için Sehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nden Mesut Buğrul'a teşekkür etmek istiyorum; sayesinde bu güzel sanatı burada icra edebildik. Gerçekten büyüyoruz; seneden seneye turnuvalara olan katılım sayısı artıyor ve organizasyonlar her geçen yıl çok daha iyi bir şekilde geçiyor.'

Tarihi kostümlerle 'Canlı tarih' sergilendi

Osmanlı dönemi canlandırmacısı Şakir Turan, el işçiliğiyle hazırlanan kostümlerin önemine değinerek arka plandaki emeği vurguladı:

'Bursa'dan katılıyorum. Geleneksel canlandırmalar yapıyorum. Geleneksel canlandırmalarda da dönemin ruhuna uygun kıyafetler giymeye çalışıyoruz. Şu an üstümde bulunan kıyafetler son dönemi yansıtan orijinal kıyafetler. Hepsi el dikişi. Üstümde gördüğünüz Özbek çapanı. İçinde Türkmen çapanı var. Bu şekilde canlandırmalar yapıyorum. Geçmişte dövüşlere katılmıştım evet. Ama bu sefer dövüşlere katılmadım. Sadece seyretmeye geldim ve arkadaşlarımın giyimine yardımcı olmaya. Çünkü burada kamera arkasında yani dövüşenin haricinde de baya bir iş gücüne gerek oluyor.'

'Sadece dövüşmek değil, destek olmak için buradayız'

Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçulukla ilgilenen Mustafa Emre Gürleğen, etkinliğin dayanışma boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

'Geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel atlı okçulukla ilgileniyorum. Bir yandan da kılıçla ilgiliyiz. Burada arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu desteklemeye geldik. Ben bugün turnuvaya katılmıyorum. Onlara desteğimizi işte giyinerek, kuşanarak göstermek için geldik. Daha önce de birkaç şehre gitmiştik. Yine aynı şekilde giyinerek, hep birlikte tam kadro gidiyoruz. Keyfini çıkarmaya bakıyoruz.'

'Takımıma destek için İstanbul'dan geldim'

İstanbul'dan gelen canlandırmacı Cem Tanyü, giydiği tarihi üniformanın detaylarını ve HEMA sporuna olan ilgisini şu sözlerle ifade etti:

'Takımımı desteklemek için Eskişehir'e geldim. İstanbul'dan geliyorum. HEMA'ya yeni başladım. Aslen tarihi canlandırma yapıyorum. Tarih canlandırma dönem kıyafetleriyle belirli tarih olayları tekrardan yaşatmak, tekrardan anmak aslında. HEMA'da buna benzeyen güzel yanı da, dövüş sanatlarını, Avrupa kılıç sanatlarını tekrardan canlandıran, eğiten ve insanlara gösteren güzel bir spor. Giydiğim kıyafet 18. yüzyıl. Rus, Preobrajenski alayına ait. Özellikle Osmanlı'yla Prut muharebesi sırasında giyilen kıyafet. Azov muharebeleri sırasında giyilen kıyafet. Genel Avrupa 18. yüzyıl, erken 18. yüzyıl kıyafetlerinden Avrupa tarzı bir üniforma aslında.'

'Daha fazla kadın dövüşçüye ihtiyacımız var'

Turnuvaya katılan tek kadın dövüşçü olan Büşra Habbağ, kadınların bu branşa yönelmesi için çağrıda bulundu:

'Bir buçuk yıldır HEMA ile uğraşıyorum. Daha önceden de bir turnuvaya katılmıştım. Ama bu etkinlik daha profesyonel bir etkinlik. Daha fazla bu tarz etkinliğe ihtiyacımız var ileride de. Tek kadın dövüşçü bendim. Daha fazla kadın dövüşçüye ihtiyacımız var. O yüzden eğer kılıçlara ilginiz varsa, savaş sanatlarına ilginiz varsa lütfen gelin. Daha büyük bir aile olalım.'