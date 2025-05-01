Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Adalar bölgesinde bisiklet yolu çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir’in turistik bölgelerinden Adalar’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bisiklet yolu çalışmaları aralıksız devam ediyor. 1 Mayıs 2025 itibarıyla hız kazanan çalışmalar, kent içi ulaşımda bisikletin payını artırmayı hedefliyor. Porsuk Çayı kenarında yer alan Adalar bölgesi, tamamlanan bisiklet yollarıyla hem yerel halk hem de turistler için daha erişilebilir hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 72 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu hedefiyle başlattığı projenin bir parçası olan Adalar’daki çalışmalar, bölgenin cazibesini artırıyor.