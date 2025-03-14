Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Evren Paşa Ortaokulu ve Rodos’tan ilköğretim okulu öğrecileri "The Blue Bridge" (Mavi köprü) projesi ile denizlerin derinliklerine daldı.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, "The Blue Bridge" adlı eTwinning projesi kapsamında Marmaris ve Rodos’tan okullarla ortaklaşa yürüttükleri etkinlikte, denizlerin derinliklerine inmeyi başardı. İki yakayı bir araya getiren proje çerçevesinde öğrenciler, İçmeler Mahallesi’nde bulunan Bilim Parkı’nda gerçekleştirdikleri etkinlikte, deniz ekosistemini keşfetti.

Öğrenciler, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanarak, renklendirdikleri deniz canlılarını canlandırarak güzel bir deneyim yaşadı. VR gözlüklerle sanal bir denizaltı turuna çıkarak okyanusun gizemli dünyasında keşfe çıktı. İçmeler Bilim Parkı’nda gerçekleşen etkinlik dahilinde ayrıca, denizden toplanan su örnekleri mikroskopla incelendi ve öğrenciler, mikroskop altında gözle görülmeyen deniz canlılarına yakından bakma fırsatı buldu.