Aydın’ın Kuşadası ilçesinde domuz sürüsü ve yavruları gündüz vakti şehir merkezine inerek yiyecek aradı. Domuzların kimseye aldırış etmeden etrafta dolanmaları ise dikkat çekti.

Kuşadası Türkmen Mahallesi’ne gelen domuzlar ve küçük yavruları, ilçe merkezinde yiyecek aradı. Kuşadası Devlet Hastanesi mevkisinde insanlara ve araçlara aldırış etmeyen domuzları gören vatandaşlar o anları ise cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde domuzların yollarda ve sokaklarda rahatça hareket etmesi ve yiyecek araması dikkat çekerken, bir vatandaşın elindeki ekmek torbasına doğru yönelmeleri de yer alıyor.