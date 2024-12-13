Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın katılımı ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı. Binin üzerinde yat kaptanı ve sektör temsilcisinin katıldığı kongre 3 gün sürecek.

Siteler Mahallesi’nde bir otelde denizcilik sektör firmalarının ürünlerini sergilediği stantların da bulunduğu sunuculuğunu Savaş Karakaş’ın yaptığı kongrede Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Dernek Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar sektör ile ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara plaket sunulurken, tüm protokol ile birlikte kongre açılışı yapıldı.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, yüzlerce kaptanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 100’e yakın firmayı bir araya getirdiklerini belirterek, "3 gün boyunca sektörü değerlendirip, önümüzdeki yılların planlamasını konuşacağız" dedi.

Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, "Gerçekten bugün kamu ve sivil toplum işbirliğinin çok güzel bir örneğine şahitlik yapıyoruz. Proje desteği verdiğimiz birçok sivil toplum kuruluşunun programlarına davet edilip katılıyoruz. Ama gerçekten bu kadar iyi organize olmuş sektörün tüm paydaşlarının bir arada bulunduğu bu kongre için çok teşekkür "iyorum’’ dedi.

"Muğla Valisi Akbıyık’tan Yat Turizmi vurgusu"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin düzenlediği 6. Uluslararası Yatçılık Sektör Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Muğla’nın mavi yolculuk ve yat turizminin merkezi olduğunu vurguladı. Akbıyık, turizmin sadece ekonomik kalkınmaya değil, yerel istihdamdan tekne bakım ve onarım sektörlerine kadar birçok alana katkı sağladığını belirtti.

Vali Akbıyık, Milas Ören’de Akdeniz’in en büyük yat bakım ve onarım tesisinin açıldığını ve Fethiye’deki kurvaziyer limanı ile çekek yeri projelerinin devam ettiğini hatırlattı. Ayrıca, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen "Mavi Nesil" projesiyle gençlere denizcilik sektöründe deneyim kazandırıldığını ifade etti.

Sürdürülebilir turizm anlayışıyla denizlerin korunmasının önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, deniz ekosistemini destekleyici çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuşmasını, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’ne orman yangınları sırasında gösterdikleri destek için teşekkür ederek tamamladı.

‘"Türkiye, lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin düzenlediği 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi’nde yatçılık ve denizcilik sektörüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Ünüvar, pandeminin ardından artan yat ve tekne kullanımının barınma, bakım ve personel ihtiyacını artırdığını, bu alandaki yatırımların sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin coğrafi avantajlarının yat turizmi açısından büyük bir potansiyel sunduğunu vurgulayan Ünüvar, çevreci ve yenilikçi teknolojilere yapılan yatırımlarla sektörün güçlendiğini söyledi.

Bodrum-Ören ve İzmir-Çaltılıdere gibi yeni imal ve çekek alanlarının önemine değinen Ünüvar, marina kapasitesini artırmak ve tonoz sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ünüvar ayrıca, Türk denizcilik eğitiminin uluslararası standartlarda olduğunu ve Türkiye’nin 141 bin aktif gemi insanıyla dünya çapında önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Kruvaziyer turizmi ve liman altyapısındaki gelişmelere dikkat çeken Ünüvar, Türkiye’nin denizcilik alanındaki uluslararası başarılarını paylaştı. Denizciliği “Milli Ülkü” olarak tanımlayan Ünüvar, mavi vatanın korunması ve genç nesillere aktarılması için çalışmalara devam edileceğini ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla il Emniyet müdürü Ali Canbolat, Güney Ege Sahil güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris ilçe Jandarma komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe ve bölge liman Başkanları, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği yönetim kurulu üyeleri, kaptanlar ve çok sayıda sektör temsilcisi katılım sağladı.