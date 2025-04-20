Mardin’de 10 ilçeden gelen 128 hafız, düzenlenen icazet merasimiyle hafızlık belgelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan hafızlık merasimi programına Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, protokol üyeleri, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Akkoyun, 128 hafızın yetişmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Gençlerin Mardin’in ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirten Akkoyun, "Büyük emeklerin karşılığının alındığı, anne ve babalar için, hocalarımız için iftihar vesilesi bir gün yaşıyoruz. 128 hafızımız, inşallah Mardin’in manevi muhafızları olacak. Kur’an’ı anlatacaklar, öğretecekler, doğruyu gösterecekler. Bu kardeşlerimiz Mardin’in, ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Bu başarıda en büyük alkışı aileler hak ediyor. Hayırlı evlatlar yetiştirdikleri ve çocuklarına destek oldukları için onları canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Geçmişte atıl durumda olan üç Kur’an kursunun hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesini de değerlendiren Akkoyun, "Bu binalar yapılmış ama terk edilmişti. O gün bize ulaştırılması büyük bir vesile oldu. Ben o zaman, ’bu kurslarda okunmayan her sayfadan mesulüz’ dedim. Ardından 20 milyon TL’lik bir yatırımla bu binaları hizmete açtık. Şu anda hafızlarımız o kurslarda eğitimlerine devam ediyor. Valilik ve büyükşehir belediyesi olarak her zaman Kur’an kurslarının ve hafızların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Enver Türkmen de hafızların yetişmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Evlatlarını bize emanet eden velilerimize, öğrencileri büyük bir özveriyle yetiştiren hocalarımıza ve bizi hiçbir zaman geri çevirmeyen hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merasim kapsamında her hafıza çeyrek altın hediye edildiğini belirten Türkmen, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverin de 128 hafıza toplamda 128 bin TL bağışta bulunduğunu söyledi.