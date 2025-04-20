Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de 16 hafta sonra kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Rizespor, bu maçla birlikte nefes aldı. Kalesini gole kapama noktasında da sorunlar yaşayan yeşil-mavili ekip, bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 27’sinde kalesinde en az bir gol görürdü. Ligin 9. haftasında deplasmanda Bodrum FK’yı 1-0, 14. haftada ise evinde Kayserispor’u 3-0 yenen Karadeniz temsilcisi, ardından oynadığı son 16 maçta kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor, Eyüpspor maçıyla bu kötü istatistiği sona erdi.