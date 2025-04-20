Karabük-Kastamonu kara yolunda odun yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü mevkisinde meydana geldi. Cemal Aşık (33) idaresindeki odun yüklü 37 ACG 664 plakalı tır, Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Halil Durna (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.