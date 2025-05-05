Mardin Narkotik Şubenin “Sokak Temizliği” adını verdiği operasyonlarla son bir haftada 5 sokak satıcısı tutuklanarak cezaevine konuldu.MARDİN (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Artuklu’da sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son bir haftada yapılan operasyonlarla zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonlar sonucunda, “torbacı” adı verilen 6 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 23 parça halinde bonzai, 22 kök hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141.2 gram metamfetamin, 62.90 gram eroin, 3 gram toz esrar, 1 adet suboxone sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Gençlerimize musallat olan zehir tacirleri ve onların maşaları olan sokak satıcılarıyla amansız mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gecenin karanlığında, kuytu köşelerde ya da kalabalıkların içinde saklanarak halkımızın canına, malına, huzuruna ve sağlığına kastedenlerin üzerine gündüzün aydınlığını düşürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.