Yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelen, tarımın ve sanayinin başkenti Manisa’ya yeni sanayi alanı geliyor.

İş dünyasının cazibe merkezi durumunda olan Manisa’da, Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi yakınlarında orta ve üst ölçekli sanayi alanı kuruluyor. Toplamda 1250 dönümden oluşan alan Aydınlar Madencilik tarafından hayata geçiriliyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar Manisa’yı dünya çapında önemli bir yatırım merkezi haline getirmek, Manisa’ya ve ülkeye yüksek katma değer sağlamak için çalışan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasının kanayan yarası haline gelen yer sorununa çözüm bulmak adına paydaşları ile dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyor.

Altyapı çalışmaları başladı

Aydınlar Madencilik tarafından İzmir-İstanbul otoyolu bitişiğinde, Sancaklı Bozköy Mahallesinde 1250 dönüm alandan oluşan orta ve üst ölçekli sanayi alanı, en küçüğü 5 dönüm, en büyüğü 64 dönüm olmak üzere yaklaşık 190 parselden oluşuyor. Lokasyon olarak mükemmel konuma sahip olan ve sanayicilerin devlet yolu ve otoyola yakınlığından dolayı ‘Altın Boynuz lokasyonu’ ismini verdiği sanayi alanı yer sıkıntısı çeken iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak.

Başkan Yılmaz: “İş dünyamıza nefes aldıracak”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa’mızı dünya çapında önemli bir yatırım merkezi haline getirmek, Manisa’ya ve ülkemize yüksek katma değer sağlamak için çalışan odamız yeni bir orta ve üst ölçekli sanayi alanına öncülük etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Bilindiği üzere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 1963 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni tamamen kendi kaynakları ile kurmuş ve Manisa OSB şu an dünya çapında örnek gösterilen bir noktaya gelmiştir. Şehrimizin cazibe merkezi olması ve yabancı yatırımların gözdesi haline gelmesinden dolayı sanayicimiz büyük ölçüde yer sıkıntısı çekmekte. Manisa’ya yatırım yapmak isteyen birçok sanayici yer sorunu yaşadığından dolayı yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Bu noktada Aydınlar Madencilik ile bu projeyi hayata geçirmek istedik. Aydınlar Sanayi Bölgesi adı verilecek orta ve üst ölçekli sanayi alanı ile ilgili parselizasyon ve imar çalışmaları bitmiş, alt yapı çalışmaları ise başlamış durumda. Böyle bir yatırımın Manisa’ya kazandırılması noktası büyük emek harcayan Aydınlar Madencilik Genel Müdürü Dr. İsmail Tazegül başta olmak üzere tüm Aydınlar Madencilik ailesine Manisa iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje iş dünyamıza rahat bir nefes aldıracak. Lidyalıların ilk madeni parayı basarak dünya ticaretinde yeni bir çığır açtığı bu kadim topraklarda geçmişin ticaret ve sanayi mirasını geleceğe hep birlikte taşıyoruz” dedi.

Tazegül: “Çevreci bir sanayi alanı olacak”

Yapılacak sanayi alanının hiçbir tarım arazisine zarar vermeden hayata geçirildiğinin altını çizen proje yürütücüsü Aydınlar Madencilik Genel Müdürü Dr. İsmail Tazegül “Aydınlar Sanayi Bölgesi projemiz yaklaşık 170 hektar bir alanda gerçekleşiyor. Parselasyon ve imar çalışmalarımı bitmiş durumda. Altyapı çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Bu alanın Manisa iş dünyasına kazandırılması çok önemlidir. 1960’lı yıllardan günümüze madencilik sahası olarak kullanılan ve günümüzde terk edilmiş bulunan bu alan bir çöküntü alanı olmaktan kurtarılmıştır. Bir anlamda madencilik faaliyetinden terk edilen alanın dönüştürülerek Manisa’mıza sanayi alanı olarak kazandırılmıştır. Tamamen çevreci bir yaklaşımla ele alınan proje sürecinde terk edilmiş maden sahasının sanayi amaçlı planlanmasıyla tarım dışı alanlar sanayiye kazandırıldı. Çevreci bir sanayi hedefiyle yola çıktık ve bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz. Bu sanayi alanımızın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Lansmanı yapılacak

Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı için 25 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda lansman toplantısı yapılacak.