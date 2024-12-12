Türk Telekom, veri bilimi ve veri mühendisliği teknolojileri alanında kariyer hedefleyen gençleri büyük veri dünyasına davet ediyor. Kendini geliştirmek isteyen gençlerin erken dönem kariyer gelişimine destek sağlamak ve uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirilen Büyük Veri Kampı’na başvurular başladı. 27 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle düzenlenecek kamp, genç yeteneklere veri bilimi ve mühendisliği alanında erken kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor. Büyük Veri Kampı başvuruları 18 Aralık 2024’e kadar devam edecek.

Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını destekleyerek Türkiye’nin dijital dönüşümünde rol alma imkânı sağlıyor. Genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunan Türk Telekom, Büyük Veri Kampı ile desteğini sürdürüyor. Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Büyük Veri Kampı ile büyük veri alanındaki yeteneklere ulaşarak teknoloji birikimini aktarmayı ve bu alanda insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak yeni istihdam alanları açmayı hedefliyor.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, “Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom’u yaşayan bir üniversite olarak konumlandırıyoruz. Eğitim ve kariyer programlarımızla gençlere dijital geleceğin inşasında aktif bir rol almayı sunuyor, insan odaklı bir iş yaparak, en değerli kaynağımız olan insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, insan kıymetlerine değer veren bir yaklaşım ile nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu yıl ilk kez başlatacağımız Büyük Veri Kampı’nı veri bilimi ve veri mühendisliği odağında yürütüyoruz. Dijitalleşen dünyanın en büyük kaynaklarından biri olan veriye yatırım yaparak, genç yetenekleri kazanmayı ve geleceğin veri uzmanlarını yetiştirmeyi, insana değer vermek ve insan odaklı gelişim sağlamak adına çok önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin her yerinden başvurulara açık

Büyük Veri Kampı, 27 Ocak- 7 Şubat 2025 tarihleri arasında, veri bilimi ve veri mühendisliğine ilgi duyan genç yetenekleri bir araya getiriyor. Çalışmayan ve staj yapmayan, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversiteden en fazla bir yıl önce mezun olmuş gençler veya yüksek lisans öğrencileri 18 Aralık 2024 tarihine kadar Türk Telekom Büyük Veri Kampı’na başvuruda bulunabilecek.

Hem online hem de yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerde, teknik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen özel oturumlar da yer alacak. Başvurular turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.