Manisa’da doğalgaz tesisatçısından, elektrik ve su tesisatına, pencere ve cam ihtiyaçlarına kadar tüm inşaat malzemelerinin bir arada bulunabileceği ve vatandaşların rahatlıkla ürün çeşitliliğine ulaşabileceği “İnşaatçılar Çarşısı” kurulması amacıyla Manisa İnşaat Malzemeleri Üreten ve Satanlar Derneği (MİMSAD) tarafından girişimler başlandı.

Manisa İnşaat Malzemeleri Üreten ve Satanlar Derneği (MİMSAD), düzenlediği basın toplantısıyla kurulması planlanan “İnşaatçılar Çarşısı” projesiyle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Hem Manisa basınıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak hem de “İnşaatçılar Çarşısı” projesi hakkında bilgi vermek istediklerini söyleyen MİMSAD Başkanı Çetin Güngör, “Bizler inşaat malzemesi satanlar olarak bir araya gelmek istiyorduk. Biz bir dernek çatısı altında toplanmalıydık. Biz de 7 kişiyi bulduğumuz gün resmi prosedürünü yaparak derneğimizi kurduk. 35 üyemizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üye sayımız günden güne artıyor. İçimize pencereci, fayansçı, muslukçu, doğalgaz elektrik tesisatçıları var. Bizler sektörde birbirimizin rakibiyiz ama aynı zamanda meslektaşız. Biz bardağın dolu tarafından bakarak iyi bir önek olma çabamız var. Hem sektörümüz hem de Manisa’mızın için bir araya gelmemizdeki en büyük etkenlerden biri Manisa’da olması gerektiğine inandığımız bir inşaatçılar çarşısı oluşturmak istiyoruz. Bu işi bireysel takipo etmek mümkün değil. Tüm paydaşların bir araya gelmesi gerekiyor. Başarılı oluyoruz bunda da. Manisa’nın uzun yıllardır inşaatçılar çarşısına ihtiyacı var. Bu bağlamda protokol ziyaretleri yaptık. Manisa Valimiz Vahdettin Özkan’ı ziyaret ettik. Paraya ihtiyacımız yok bizim bir arsa tahsisine ihtiyacımızın olduğunu, toplu olarak bir arada olmak istediğimizi söyledik. Yardımcı oldular. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret ettik. O da sektörümüzden bir isim. Manisa’da çarşı merkezine bir tırın yanaşması çok büyük sorun. Trafik kilitleniyor, belirli saatlerde bu tırları kent merkezine alabiliyoruz. Sorunun o da farkında. Projemize sıcak baktı. Biz birleştik ve başkanımızdan da yardım istedik. Bize yardımcı olacağından eminiz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ı da ziyaret ettik. Onlar da bu işin bir ucundan tutacaktır. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a da projemizi anlattık. Oda destek sunacaktır. Manisa’daki her kesimin bu sorunla dertlenmesi gerekiyor. Bu konuda hem yardımcı oluyorlar hem de fikir veriyorlar. Biz doğru bir yolda gidiyoruz. Yakın zamanda inşallah bu çarşıyı kuracağız” dedi.