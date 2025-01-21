Manisa’da jandarma ekipleri tarafından silah tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde silah ticareti suçuna yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, Kırkağaç ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 8 adreste 10 şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca namlusu, 8 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet tabanca şarjörü, 664 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 66 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 8 adet namlu açma aparatı, 54 adet muhtelif tabanca parçası, 248 adet tüfek kartuşu, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandığı açıklandı.