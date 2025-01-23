Manisa’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Manisa’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken ulaşımda da aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü şehirde trafikte aksaklıklar yaşanırken, Merkezefendi Devlet Hastanesinin çevresi de sisten görünmez hale geldi. Sabah muayene olmak için gelen hastalar, sisin etkisiyle yürümekte zorlandı. Hastanenin bahçesinde bulunan otoparka araba park etmek isteyen vatandaşlar, farlarını açarak park etmek zorunda kaldı.