Bakırköy’de okula silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Ocak günü saat 10.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Saldırıda okulun camına ve duvarına fişek isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada 3 adet fişeğin okula isabet ettiğini belirleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda 2 şahsın okul ve çevresinde bir süre zaman geçirdikten sonra, bir şüphelinin okula silah ile ateş açtığı, diğer şüphelinin ise yere düşen boş kovanları topladığı tespit edildi.

Yürütülen saha çalışmalarında, şüpheli şahısların aynı mahallede bulunan bir ikamete girdiği belirlendi. İkamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi.

Kimlik bilgileri belirlenen Ş.K. ve Y.Ç. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Sorgulamanın devamında ise okula silah ile ateş açan şahsın Ş.K. olduğu boş kovanları yerden toplayan şahsın ise Y.Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Y.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmış, Ş.K. ise “Mala Zarar Verme”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” ve suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.