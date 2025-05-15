Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi’nde H.K. (50-kadın) ve E.D. (32-erkek) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. 14 Mayıs tarihinde şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1.076 adet sentetik ecza hapı, 119,6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 20 litre kaçak alkol ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve E.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.