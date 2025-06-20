Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 2023 yılında İzmir’de orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan Orman Yangın İşçisi Mustafa Gürpınar’ı unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Gürpınar’ın Poyrazdamları Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti.

İzmir’in Menderes ilçesinde 12 Temmuz 2023’de çıkan orman yangınına müdahale sırasında hem dumandan hem de alevlerden etkilenerek yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra şehit olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar’ın Salihli’nin Poyrazdamları Mahallesi’ndeki ailesini Kaymakam Ali Güldoğan ziyaret etti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir’in yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu.