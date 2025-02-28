Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Floor Curling Yıldız Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakalarında birinci olan takımlar Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Floor Curling Yıldız Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Akhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final karşılaşmaları, büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Yıldız Kızlar Kategorisi’nde birinciliği Akhisar Bahçeşehir Koleji elde ederken, ikinci Akhisar Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü Akhisar Ballıca Ortaokulu ve dördüncü Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Yıldız Erkekler Kategorisi’nde ise birinci Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, ikinci Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu, üçüncü Akhisar Zeytinliova Ortaokulu ve dördüncü Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu sıralandı.

Yıldız İl Karması’nda birinci Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, ikinci Zeytinliova Ortaokulu, üçüncü Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu ve dördüncü Salihli Bahçeşehir Koleji oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Akhisar Gençlik Merkezi Müdürü Ali Dönmez ve beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.

Birinci olan okul takımları, grup yarışmalarında Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.