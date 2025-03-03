Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanununun kabul edilmesinin 101. yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisince Manisa’da düzenlenen Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı ve Paneline katıldı.

Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edilmesinin 101. yılı dolaysıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Özçağdaş, Türkiye’nin eğitim sisteminde normal devlet okulları, imam hatip okulları ve özel okullar olmak üzere 3’lü bir yapı olduğunu belirterek, söz konusu yapının her öğesinde farklı eğitim programları uygulandığını söyledi.

Eğitim programlarının esnek olması gerektiğini ve bazen de bireyselleştirilmiş olması gerektiğini savunan Özcağdaş, "Onların yetkinliklerine, kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara uygun olmalıdır. Toplumun farklı kesimlerinin taleplerini bunun içinde eritebilmek gerekir. Öğretim birliği ancak böyle sağlanır. Tek bir tip eğitim değil, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış, bireysel özelliklere de temas eden ama ilkede bilimin ve felsefenin hakim kılındığı bir yapı" dedi.

Özçağdaş, Türkiye’nin geleceğinin eğitimde olduğuna dikkati çekerek, "Eğitimini düzenleyememiş, çocuklarını geleceğe hazırlayamayan hiçbir millet başarılı olma şansına sahip değildir. Türkiye eğitimde yaşadığı sorunlar nedeniyle bugün ekonomide, adalette ve toplumsal alanda sorun yaşamaktadır. Türkiye’ye bir gelecek kurmalıyız. 86 milyon nüfusumuza bir gelecek vaat etmeliyiz. Dünyanın diğer milletleriyle rekabet edebilecek bir gençlik oluşturmalıyız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 3 Mart 1924’te kabul edilen ve Türkiye’deki eğitim sistemini tek bir çatı altında toplayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile farklı kurumlar tarafından yürütülen çok başlı ve dağınık eğitim sistemi birleştirilerek modern ve laik bir eğitim düzenine geçildiğini hatırlatarak, bu kanunda emeği geçen devlet adamlarına minnet duyduğunu ifade etti.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de Mustafa Kemal Atatürk’ün "Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik veya yoksulluğa terk eder" sözüne atıfta bulunarak, cumhuriyet kurulduktan sonra en çok önem verilen konulardan birinin eğitimi olduğunu ve bu konuda birçok kanun çıkarıldığını hatırlattı.

Program açılış konuşmaların ardından panellerle devam etti.