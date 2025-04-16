Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir adım atarak Manisa Şehir Hastanesi ile Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi arasında yeni bir ulaşım hattı oluşturdu. Vatandaşların iki önemli sağlık kuruluşu arasındaki ulaşımlarını kolay ve hızlı kılacak 112 No’lu yeni hat hizmete başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Başkan Ferdi Zeyrek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için emek veriyoruz. 112 numaralı otobüs hattını hizmete aldık. Artık hemşehrilerimiz Kuşlubahçe, Barbaros ve Horozköy mahallelerimizden; Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne doğrudan, aktarmasız ulaşım sağlayacak” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha iyi yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katıldığı bir programda vatandaşların Şehir Hastanesi ve MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi arasında ulaşımda zorluk yaşadıklarını dile getirmesi üzerine iki kurum arasında ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir otobüs hattı açılmasını ve numarasının da 112 olması talimatını verdi. Hazırlıkları kısa süre içinde tamamlanan 112 No’lu yeni hat, iki hastane arasında aktarmasız olarak saat 07.15 ile 18.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Hem maddi hem de zaman tasarrufu sağlayacak olan yeni hatta 4 otobüs hizmet veriyor. Şehir hastanesinden Nurlupınar Mahallesi’ne, Kuşlubahçe Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne, Horozköy Mahallesi’nden MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne doğrudan toplu taşıma hizmeti verilmesi UKOME toplantısında da karara bağlandı.

“VATANDAŞLAR YENİ HATTAN MEMNUN”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Daha önce Kuşlubahçe, Horozköy bölgesinden Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne doğrudan yapılan bir taşıma yoktu. Bununla ilgili daha önce ciddi anlamda talepler geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili talimatlarını iletti. Kısa süre içinde bu konuyu çözmemiz, ayrı bir hat oluşturulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bindikleri noktadan hastanelere ulaşması konusunda. 112 numarası, hastaneden hastaneye taşıdığı için seçildi. Aktarmasız ulaşım, vatandaşlarımız tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı” dedi.

“FERDİ BAŞKANIMIZ SESİMİZE KULAK VERDİ”

112 No’lu hattın devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakinleri için 112 No’lu hattın çok iyi olduğunu ifade eden Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar, “Mahallemiz, Manisa’nın en büyük mahallerinden biri. Vatandaşlarımızın çok büyük talebi vardı. Ferdi Başkanımız sesimize kulak verdi. 112 No’lu hattı buraya getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkımız çok rahatlamış durumda. Daha önce sıkıntımız vatandaşlarımız buradan garaja gidiyordu, tekrar hastaneye gitmek için ikinci bir araca biniyordu. Tabi zaman geçiyordu, aldıkları sıra varsa sırası yanıyordu. Bu tür sıkıntılarımız vardı. Ferdi Başkanımız bu konuya el attı, 112 No’lu hattı mahallemize kazandırdı. Hattın 112 olması da güzel bir çağrışım yapıyor. Acil çözüm” diye konuştu.



Mahalle Sakinlerinden Zaim Tomruk ise “Merkez Efendi Hastanesi de çok ters bir yerdeydi. Otobüs ile Yarım saat sürüyordu. Şehir Hastanesi’ne şu an zaten gidilmiyor. Mümkün olduğu kadar Merkez Efendi Hastanesi’ne gidiyoruz. 112 No’lu hat hayırlı olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel, çok memnun olduk. Eşim ve çocuklarım hastaneye gidebilecek. Ferdi Başkan’a teşekkür ederiz, hep yanındayız” şeklinde konuştu.



112 Hat şoförlerinden Nusret Çetin ise vatandaşların kendilerine memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, “Hattımız yeni açıldı. Yavaş yavaş alışıyorlar. Barbaros ve Horozköy’de oturan vatandaşlarımız Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek istiyorlardı. 3 numaralı hat ile gitmeleri gerekiyordu o zaman da uzak oluyordu. Şimdi kolaylıkla gidebiliyorlar. Yolcular yeni uygulamadan memnun” dedi.

YENİ HATTIN GÜZERGAHLARI

Yeni oluşturulan hattın gidiş yönü, Şehir Hastanesi-Nurlupınar Mahallesi (354. Sokak, kanal boyu, sebze hali, Mimar Sinan Bulvarı) - Kuşlubahçe Mahallesi (Okul Caddesi, kanal boyu, 4472. Sokak) Horozköy Mahallesi (Horozköy Caddesi, pazar alanı, Manisa - Menemen Yolu, Ingolstadt Bulvarı, Bahri Sarıtepe Caddesi) - MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi. Dönüş yönü ise Hafsa Sultan Hastanesi, Horozköy Mahallesi (Bahri Sarıtepe Caddesi, Ingolstadt Bulvarı, Manisa - Menemen Yolu, pazar alanı, Horozköy Caddesi) - Kuşlubahçe Mahallesi (4450. Sokak, kanal boyu, Okul Caddesi) - Nurlupınar Mahallesi (Mimar Sinan Bulvarı, sebze hali, kanal boyu, 354. Sokak) - Şehir Hastanesi şeklinde belirlendi.



Yeni hat ile Nurlupınar Mahallesi için Şehir Hastanesi gelişi, Kuşlubahçe Mahallesi için aktarmasız doğrudan Şehir Hastanesi gelişi, Horozköy Mahallesi için ise aktarmasız doğrudan Hafsa Sultan Hastanesi’ne ulaşım sağlanmış oldu.

