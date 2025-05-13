Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 10-11-12 Mayıs 2025 tarihlerinde "Engelli Park Yerleri Denetimi" gerçekleştirildi. Denetimlerde park yeri ihlalinde bulunan araçlara 165 bin 831 TL idari para cezası kesildi.

19 ekip ve 38 personelin görev aldığı ve üç gün süren uygulamada toplam 228 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 86 araca işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 61/1-O maddesi kapsamında, engelli park yerlerini usulsüz kullanan 81 araca ceza uygulanırken, diğer maddelerden ise 5 araca işlem yapıldı. Denetimler sonucunda toplamda 165 bin 831 TL idari para cezası uygulandı.