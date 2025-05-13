Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Siirt’te toplam 5 bin 977 doğum gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye genelinde doğurganlık, anne yaşı ve çoğul doğumlara ilişkin veriler paylaşıldı. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında kadın başına ortalama 3,28 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 2,62 çocuk ile Şırnak, 2,32 çocuk ile Mardin takip etti. Bu rakamlar, bu illerde doğurganlık oranlarının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu gösterdi. Siirt’te ise toplam 5 bin 977 doğum gerçekleştirildi.