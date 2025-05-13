Niğde’de 14 Mayıs akşamı düzenlenecek "Engelsiz Nağmeler" konseri, müziğin birleştirici gücüyle engelleri aşıyor.

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Engelsiz Nağmeler" konseri, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Neşet Güngör’ün müzik direktörü ve şefliğini üstlendiği bu anlamlı projede farkındalık köprüsü kurulması hedefleniyor. Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Gerek koro düzenlemeleri gerek bireysel performanslarla izleyiciler, sahnedeki her bir bireyin sesiyle duygusal bir yolculuğa çıkacak. Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönüne vurgu yapan konser, toplumun her kesiminden bireyin aynı sahnede buluşabileceğini, birlikte üretebileceğini ve birlikte güzelleşebileceğini kanıtlar nitelikte olacak. Bu yönüyle Engelsiz Nağmeler sadece bir konser değil, aynı zamanda sosyal bütünleşmenin ve kapsayıcı bir toplumun güçlü bir örneği olacak" ifadelerine yer verildi.

Başkan Özdemir: "Birlikte daha güçlüyüz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren ve insanları eşitleyen bir güçtür. Etkinlik, engelli bireylerimizin sanatla iç içe olarak toplumda daha görünür olmalarını sağlayacak. Tüm halkımızı bu özel geceye davet ediyorum" denildi.