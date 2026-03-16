Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 'Niğde Eğitimli Yeni Nesil KOP Keşif Merkezi' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi ve Denetimli Serbestlik Birimi öncülüğünde, Niğde Valiliği ve Yeşilay iş birliğinde hazırlanan yaklaşık 6 milyon TL bütçeli 'Niğde Eğitimli Yeni Nesil KOP Keşif Merkezi' KOP Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında, denetimli serbestlikten yararlanan 15-25 yaş aralığındaki 101 bağımlı bireyin, doğa ile entegre ergoterapi modeli çerçevesinde rehabilite edilmesi hedefleniyor. Tasarım, teknoloji, müzik, drama, masa oyunları ve ziraat atölyeleriyle yürütülecek çalışmalarda akademisyenler ve alanında uzman eğitmenler görev alacak.

Yeşilay Niğde Şubesi'nin desteğiyle bireysel ve grup danışmanlık süreçleri de projeye entegre edilerek katılımcıların zihinsel, duygusal ve davranışsal güçlenmesi amaçlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, projeyi topluma faydayı önceleyen bir girişim olarak nitelendirerek, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.