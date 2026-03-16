Niğde Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda devrim niteliğindeki projesi hayata geçti.

Konforu artırmak ve doğayı korumak amacıyla temin edilen 3 tam elektrikli otobüs, bugün itibarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Modern tasarımı ve çevre dostu motorlarıyla dikkat çeken otobüsler, belirlenen güzergâhta tamamen ücretsiz olarak yolcu taşımaya başladı.

Başkan Özdemir: 'Şehrimize hayırlı uğurlu olsun'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehre değer katacağını belirterek yeni otobüslerin Niğdeli hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi. Başkan Özdemir, 'Şehrimizi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin trafiğine nefes aldıracak, doğa dostu elektrikli otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Şehrin en işlek noktalarını birbirine bağlayan ücretsiz otobüs seferleri bugün sabah saatlerinde başladı. Şehitlik Kavşağı ile İmam Hatip Meydanı arasında karşılıklı olarak hizmet veren otobüslerle, vatandaşlara tamamen ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor.

Tanıtım sürecinin ardından yollara çıkan otobüsler, ilk yolcularından büyük beğeni topladı. Modern iç tasarımı ve çevreye karbon salınımı yapmayan yapısıyla Niğdeliler, yeni nesil ulaşımın tadını ilk günden çıkarmaya başladı.