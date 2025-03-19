Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Manisa Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreninde, Vali Vahdettin Özkan tarafından şehit aileleri ve gazilere madalya ve beratları takdim edildi. Tarım İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi dernekleri temsilcileri katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Şehit ve gazilerin özgeçmişleri ile kendilerine tevdi edilen beratların okunmasının akabinde şehit ve gazilere minnettarlığını dile getiren Vali Özkan "Küresel zalimler ve kullandığı maşalara karşı insanın evvela kendisini koruması, ailesini koruması, mahallesini, memleketini korumasını, devletini, maneviyatını, değerlerini koruması çok insani bir reflekstir. Bu insani refleksin en yüksek mertebesinde feda-i can etmiş şehitlerimiz ve yüksek bir fedakarlığa katlanmış gazilerimiz vardır. Hepimiz sizlere minnettarız" dedi.

Vali Özkan, "Bugünkü törende, Cumhurbaşkanımız adına, memleketin birliği ve bütünlüğü için en büyük fedakârlığı yapmış şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, milletimizin teveccühünün, minnettarlığının ve duasının ifadesi olan madalyayı ve beratı takdim edeceğiz. Rabbim, bizleri şehitlerimizin şefaatinden istifade edenlerden eylesin. Bizleri, gazilik ve şehitlik kurumunun maneviyatını kaybetmeyen, o hissiyatı her zaman içinde taşıyanlardan eylesin" diye konuştu.

Konuşma sonrası Vali Vahdettin Özkan tarafından Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, Şehit Mehmet Alp, Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin ailesi ve yakınlarına, Gazi Eren Öner, Gazi Piyade Uzman Çavuş Bektaş Erin, Gazi İbrahim Yüzer, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Himmet Ilıcak ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Halim Kaya’ya, Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları tevcih edildi.