Büyükçekmece’de kahramanlık destanının anlatıldığı ‘’Çanakkale İçinde Vurdular Beni’’ adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenlerinin kahramanlık destanını anlattığı ‘’Çanakkale İçinde Vurdular Beni’’ Sergisi sanatseverlerle buluştu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün açılışını gerçekleştirdiği sergiye sanatseverler yoğun ilgisi gösterdi. Sergi 23 Mart tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

‘’Bu anlamlı günde yapmış olduğunuz resim sergisi takdire şayan’’

Çanakkale Zaferi’ni ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğini konu alan sergide Çanakkale Savaşı’nda kullanılan malzemeler ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki direncini simgeleyen el emeği ve özel resimler sergileniyor. Serginin açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sergide emeği geçenlerle gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılında Yarbay Mustafa Kemal’i, kahraman komutanları, kahraman askerlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu anlamlı günde yapmış olduğunuz resim sergisi takdire şayan. Elinize, emeğinize, gönlünüze, sağlık. Bugünü hatırlayıp Büyükçekmece kültür ve sanat sevenleri olarak, Büyükçekmece kültür hayatına yön verenler olarak böyle bir sergiyi bugün yapmış olmanızla da son derece mutlu olduğumuzu, sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim."