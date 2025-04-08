Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kasten öldürme suçundan 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde Asayiş ve Jandarma Trafik timlerince 6 Nisan Pazar Günü günü icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında ’Kasten Öldürme’ suçundan arandığı ve hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Z.T. (45/E) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs 7 Nisan Pazartesi Günü adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.