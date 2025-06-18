Manisa’da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde kusurlu görülen 517 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 460 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Birimleri tarafından 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında, 47 ekip ve 75 personelin katılımıyla ’Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik" denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 805 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 517 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 460 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Cezalar kapsamında 14 sürücüye abartı egzoz, 31 sürücüye yüksek ses, 472 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden işlem yapıldığı bildirilirken 68 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için gürültü kirliliğine yol açan egzozlu motosiklet ve otomobillere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.