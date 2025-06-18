Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Yeşim Akpınar, Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan konuklarını başkanlık makamında misafir etti.

Yaz mevsimin gelmesi ile memleketleri Kayseri’ye dönüş yapmaya başlayan Avrupa’daki Kayserili gurbetçiler, Başkan Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek ve kent protokolü tarafından havalimanında sıcak ve samimi bir şekilde karşılanırken, Büyükşehir Belediyesi’ne de konuk oldu. Avrupa’da yaşayan Kayserili gurbetçileri temsil eden Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Yeşim Akpınar, Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi başkanlık toplantı salonunda misafirlerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu güzel ziyaret vesilesiyle Avrupa’dan memleketlerine dönen hemşehrilerimize hoş geldiniz diyor, nazik ziyaretleri için başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı değerlendirmede, "Bizim yurt dışında yüz akımız olan, gururumuz olan, 3. hatta 4. kuşağı ile ‘artık biz de üretiriz, biz de varız, biz de teknolojiyi en iyi şeklinde hayata geçiririz’ diyen hemşehrilerimizin bir bakıma temsilcileri burada. Değerli başkanlarımızın önderliğinde Kayseri’mize teşrif ettiler" diye konuştu. Kayserili gurbetçilerin havalimanında çiçeklerle karşılandığını dile getiren Büyükkılıç, bunu fazlasıyla hak ettiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç konuşmasında, şunları söyledi;

"Malum değişik mevsimler vardır, gurbetçi mevsimi diye nitelendirdiğimiz bu mevsimde, orada alın teriyle, ekmeğini helalinden kazanan bu güzel insanlar, hasret dolu duygularla da bu mevsim itibariyle ülkemize ve özelde de Kayseri’mize, Kayserili hemşehrilerimiz olarak teşrif ettiler. İnşallah burada rahat ederler. Sıla-i rahim dediğimiz eşini, dostunu, akrabasını ziyaret ederler, sonrasında da zaten yine rızkını temin edecekleri yere dönerler. Önemli olan bu süreç içerisinde onların konforunu sağlamak, rahat etmelerini sağlamak, varsa beklentileri, ihtiyaçları onları karşılamak ve dayanışmaktır. Değerli başkanlarımıza ve kıymetli heyetine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten yılların birikimi omuzlarına yüklenmiş sevinci ile sıkıntısı ile orada havaalanında o güzel insanların taşıdığı valizleri ile yanlarında çocukları, torunları ile gelişini gördük. Böyle güzel bir tablo, çiçeklerle karşılandı, bunu fazlası ile hak ediyorsunuz."

Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Yeşim Akpınar ise kendisi ve birliği adına ‘onur’ duyduğu ve ‘güzel’ olarak nitelediği karşılama programı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Başkan Akpınar, "Gerçekten bizi çok onurlandırdınız. Çok duygulandık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Tarif edilemeyecek bir duyguydu" diye konuştu. Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar da yaptığı konuşmada, Başkan Büyükkılıç’ın çok büyük bir maneviyatı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı;

"Memduh Başkanıma ve Kayseri’mizin değerli valisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Memduh Başkanım başımızın tacı. Şehrimizin şehrül emini olarak her yerde kendisini anlatırım. Bizim için manevi anlamda çok büyük maneviyatı vardır. O bizim şehrimizin ağabeyidir, bizim kıymetlimizdir. Varlığı ve birliği öncelikle daim olsun. Bizlere Avrupa’daki gurbetçilere her zaman çok emek vermiştir, huzurlarınızda değerli başkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Havalimanında gerçekleşen karşılama konusunda ise Başkan Hızar; "Bir gurbetçi olarak tüylerim diken diken oldu, duygulandım. Biz çok şey istemiyoruz aslında. Gurbetçiler olarak bazen anılmak, bazen zikredilmek, bazı şeyleri duymak değil artık görmek istediğimizi de beyan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Hızar, yeni havalimanı binasını Kayseri’ye kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Hızar, buluşmaların gelenekselleşmesini isteyerek, bayrak ve ezandan uzak olduklarını ancak ruhen ve gönülden uzak olmadıklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette günün anısına plaket takdimi yapılırken, hatıra fotoğrafı da çektirildi.