Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla destek verdiği proje okulu Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerini ağırladı.

Giritligil Hotel Taş Fabrika’da düzenlenen programa Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Sezen Şenay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Okul Müdür Vekili Dilek Yeşilçam ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Sezen Şenay, öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Manisa’nın üretim gücünün ve geleceğinin öğretmenlerin emekleriyle şekillendiğini vurguladı. Şenay, Polinas MTAL’in akademik başarılarının yanı sıra sportif dereceleri, ürettiği projeler ve sektörle kurduğu güçlü iş birlikleriyle örnek bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Öğrencilerin farklı branşlarda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyleyen Şenay, Erasmus ve AB projeleri ile özel sektör ortaklıklarının da okulun yenilikçi vizyonunun göstergesi olduğunu ifade etti. Manisa TSO olarak okul ile yürütülen yeşil dönüşüm, mesleki gelişim ve istihdama hazırlık projelerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Şenay, Ankara’daki görevlendirmesi nedeniyle programa katılamayan ve Manisa’yı temsilen "Yılın Öğretmeni" seçilen Müdür Sibel Gümüş’ü de tebrik etti.

"Bugün sizin gününüz" diyen Şenay, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Okul Müdür Vekili Dilek Yeşilçam da yaptıkları konuşmalarda Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına eğitime sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.