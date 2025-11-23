Elazığ Belediyesi tarafından 24 Kasım’da aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak hedefiyle ‘Aile Festivali’ düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi tarafından 24 Kasım’da ‘Aile Festivali’ gerçekleştirilecek. Aile Danışma ve Eğitim Merkezi öncülünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Pan Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim Merkezi işbirliğiyle yapılacak olan etkinlik Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 2025 Aile Yılı kapsamında, "Sevgisinin En Güçlü Hali, Aile" sloganıyla hazırlanan etkinlikte çocuk oyun alanları, sahne gösterileri, ikramlar, hediyeler, çeşitli çekilişlerle, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler yer alacak.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenecek AileFest’in, şehirde birlik, dayanışma ve aile olma kültürünü güçlendirecek ve özel bir buluşma olacak. 24 Kasım Pazartesi günü, saat 11.00 - 21.00 arasında Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz AileFest etkinliğinde aile değerlerini güçlendirmeyi ve birlikte olmanın mutluluğunu paylaşmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız için eğlenceli oyun alanları, sahne gösterileri, ikramlar, hediyeler, çekilişler ile çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden dopdolu bir içeriğe sahip etkinliğe tüm hemşerilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verildi.