Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ikinci durağı olan Manisa’da festival tüm hızıyla devam ediyor. 7’nci gününü geride bırakan festivalde gün boyu şehrin dört bir yanı renkli etkinliklere sahne olurken ünlü sanatçı Merve Özbey de verdiği konserle Manisalıları coşturdu.

Festivalin 7’nci gününde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sahneye konan ’Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi’ Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türküler, ilahiler ve geleneksel enstrümanlarla desteklenen performansta, Alevi-Bektaşi geleneksel müziğinin zenginliğini ve derinliğini yansıtan deyişler ve nefesler seslendirildi.

Manisa İl Halk Kütüphanesi, Lacivert Dergisi tarafından organize edilen ’Bağlarımız’ söyleşisine ev sahipliği yaptı. Psikolog-yazar Gökhan Ergür, Lacivert Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Mustafa Akar ile eğitimci-yazar Merve Gülcemal’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide; bağımlılıklardan nasıl korunmak gerektiği ve eski bağları güçlendirmenin yolları ele alındı.

Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi’nde gerçekleşen "Ebru Sanatı Tanıtımı ve Uygulama" atölyesinde katılımcılar, suya nakşedilen sanatın inceliklerini öğrendi.

Kurşunlu Han’da ’Yetişkinler İçin Çini Atölyesi’, Şehzadeler Müzesi Avlusu’nda ise ’Sıfır Atık Atölyesi’ Manisalılardan yoğun ilgi gördü.

Çocuklara yönelik etkinlikler

Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteleri, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatroları, oyun alanlarını ve daha birçok etkinliği bir araya getiren ’Çocuk Köyü’, minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin yedinci gününde çocuklar, lisanslı çocuk tiyatrosu ’Mirket İş Başında’ ile gönüllerince eğlendi.

Merve Özbey rüzgarı esti

Sevilen şarkıcı Merve Özbey, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alarak on binlerce Manisalı hayranıyla buluştu.

Merve Özbey, Manisa Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda verdiği konserde, eğlenceli eserleriyle coşturduğu sevenlerini slow şarkılarıyla duygu dolu bir yolculuğa çıkardı.

Konseri izlemeye gelen coşkulu kalabalık, sanatçının ’Duman’, ’Helal Ettim’, ’Vicdanın Affetsin’, ’Bir İmkansız Var’ gibi sevilen şarkılarına gece boyunca eşlik etti. Ünlü sanatçının davulcusu ile gerçekleştirdiği sahne şovu ise büyük alkış aldı.

Özbey, ayrıca sahnesinde genç yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Onur Can Özcan’ı da anarak, merhum sanatçının ’Yaramızda Kalsın’ adlı eserini seslendirdi.