Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden zor anlar yaşadı.

Yangın, İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Altun Sokakta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle salonda yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden itfaiye aracı yangının olduğu eve gitmekte gecikti. İtfaiye aracı güçlükle de olsa bölgeye giderek yangını söndürdü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.