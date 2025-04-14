Manisa’nın Demirci ilçesinde Salihli karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Demirci - Salihli karayolu 37. kilometre Güveli Mahallesi Arap Deresi mevkiinde yolun üst tarafında toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Yola inen kaya ve topraklar sebebiyle karayolu ulaşıma kapanırken, toprak kayması sonucu yoldan geçen bir araçta da maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye Karayolları ve Demirci Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Demirci Belediyesine ait kepçe ve Karayolları ekipleri tarafından yoldaki kayalar ve topraklar temizlenerek trafiğe açıldı.

Toprak kayması sonucu zarar gören otomobil ise çekici ile kaldırıldı.