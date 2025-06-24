Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 29. dönem mezuniyet töreninde 824 genç mühendisi mezun etmenin gururunu yaşadı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Rekreasyon Alanında düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, davetliler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakülte birincisi İbrahim Kaçar mezunlar adına yaptığı konuşmasında, "Bizler geleceğin mühendislik öğrencileri olarak ülkemizi her alanda temsil etmeyi kendimize bir borç bildik. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolu her daim aydınlatmaya kararlıyız. Bugün, hepimiz için başarılarla dolu bir geleceğin başlangıcı olsun" ifadelerini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, mezuniyetin sadece bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün 824 meslektaşımızı hayata uğurlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Aynı zamanda, 2016 yılında başlatılan ‘İşletmede Mesleki Eğitim’ modelinde eğitim gören 5. dönem öğrencilerimizi mezun ediyoruz. 7 yarıyılın ardından 15 hafta boyunca iş yerlerinde çalışarak saha deneyimi kazanan bu mezunlarımız, yaklaşık 4 aylık tecrübeye sahip mühendisler olarak mezun oluyor."

Konuşmasında, mezun olan genç mühendislerin ülkenin kalkınmasına ve geleceğin şekillenmesine katkı sunacağına inandığını belirten Prof. Dr. Türk, "Sizler artık öğrenen değil öğreten, soru soran değil sorulan olacaksınız. Bilgi ve becerilerinizle yalnızca mesleğinizi değil, toplumu da ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Prof. Dr. Rana Kibar, eğitimde kaliteyi esas aldıklarını vurgulayarak, akademik ve idari personelin öğrencilere yalnızca bilgi değil, yaşam duruşuyla da örnek olduğunu ifade etti.

Yeni mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Kibar, "Sizler, bilgi ve tecrübe ile donanmış, yarının teknolojisini şekillendirecek genç mühendislersiniz. Yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin her aşamasında başarıyla yer alacağınıza inanıyorum. Bizler size güveniyoruz. Bugün öğrencilerimizi uğurlarken, mezunlarımız olarak sizlere hoş geldiniz diyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda sizlere sağlık, mutluluk, huzur diliyorum." ifadeleriyle gençleri kutladı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, mezun öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek, gösterdikleri fedakârlığın karşılığını gururla aldıklarını belirtti.

Mezuniyet Töreni, dereceye giren öğrencilerin başarı belgelerinin verilmesi, mezun öğrencilerin temsili mezuniyet belgelerini alması, mühendislik yemini ve kep atma töreni ile sona erdi.