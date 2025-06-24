Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi 47. Dönem (2019-2025) mezunları, ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra öğretim üyeleri ve mezun aileleri de katıldı.

Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Dr. Zeynep Çanolu konuşmasının başlangıcında; genç bir kadın hekim olarak konuşabiliyorsa, bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet sayesinde olduğunu vurguladı ve Atatürk ile silah arkadaşlarını minnetle andığını ifade etti. Dr. Zeynep Çanolu hep birlikte kimi zaman oldukça yorucu ama bir o kadar da öğretici bir yolculuğu başarıyla tamamladıklarını belirterek, bu uzun yolu birlikte yürüdüğü tüm dönem arkadaşlarını kutladı. Dr. Zeynep Çanolu fedakârlıkları, maddi ve manevi destekleri için ailesine teşekkür ederken, destek olan dostlarına ve bilgi ve deneyimlerini kendileriyle paylaşan hocalarına ayrıca teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, öncelikle mezun ailelerine seslenerek "Çok zor ve meşakkatli bir sürecin sonunda ülkemize doktor kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Üzerine titrediğiniz, büyük fedakârlıklarla yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mezun oluyor. Sizlerin de en az çocuklarınız kadar bu mezuniyette katkısı var" dedi.

Prof. Dr. Özdemir, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de usta çırak ilişkisinin hala geçerli olduğu hekimlik eğitim sürecinde, hem hekimlik mesleğini icra edip hem de eğitim verdikleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Özdemir genç hekimlere seslenerek, oldukça güçlü bir öğretim üyesi kadrosu ile iletişim, hukuk; probleme dayalı, teorik ve hasta başı eğitimler dahil birçok farklı alanı içeren ve gelecekte zor şartlarda hekimlik yapmalarını sağlayacak entegre, çağdaş ve kapsayıcı bir modelle eğitildiklerini söyledi. Mezunlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Beni Türk hekimlerine emenat ediniz" diyerek Türk hekimlerine büyük bir sorumluluk yüklediğini hatırlatan Prof. Dr. Özdemir, bu sorumluluk gereği ahlaklı, vicdanlı, insani ilişkileri üst düzeyde, merhametli, kendini geliştiren, zaman yönetimini bilen, empati yeteneği olan hekimler olmalarının ülkemiz ve insanlık için büyük bir kazanç olacağını ifade etti.

Ülke sevgisi ve hekim ahlakının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, "Her ne olursa olsun, nerede olursa olsun ülkenize hizmet etmek için elinizden geleni yapmanızı ve ülke sevginizi kalbinizden hiç çıkarmamanızı dilerim. Hekimlikteki en önemli unsurlardan biri de vefadır. Sizlere katkıda bulunan ve mesleğinizi öğreten hocalarınıza ve büyüklerinize vefalı olmanız hekimliğin bir gereğidir. Bu vesile ile 50 yılın üstünde mazisi olan Tıp Fakültemizin kurulmasına, gelişmesine ve Tıp Fakültesi eğitimine katkıda bulunan vefat etmiş öğretim üyelerimize rahmet diliyorum. ESOGÜ Tıp Fakültesi’ne hizmet etmiş emekli olan hocalarımıza en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün ESOGÜ’de aldıkları zorlu eğitimin ardından Türkiye’nin dört bir yanında hekimlik mesleğini icra etmeye hazır olan genç hekimlerimizin mezuniyet heyecanını paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mezunlarımızın gözlerindeki umudu, heyecanı ve gururu görmek bizlerin geleceğe olan inancını güçlendirmektedir. Hepimiz biliyoruz ki, tıp eğitimi sadece akademik bir serüven değildir. Bu aynı zamanda zihinsel, fiziksel ve duygusal dayanıklılık gerektiren uzun bir yolculuktur. Siz değerli gençler, uzun ve meşakkatli çalışmalarınızın, nöbetlerinizin, stajlarınızın ve zorlu sınavlarınızın sonucunda bu önemli başarıya ulaştınız. Azim ve kararlılıkla bu yolculuğu tamamlayarak umudun ve şifanın sembolü olan beyaz önlüklerinizle insanlığa hizmet etmeye artık hazırsınız. Hekimlik omuzlarınıza gerçekten de ağır yükler yükleyecek olan, kutsal sıfatına layık görülmüş bir meslektir. İnsanlar kimi zaman sizlere en kıymetli varlıkları olan sağlıklarını, kimi zaman da sevdiklerini emanet edecekler. Kimi zaman devalarının vesilesi, kimi zaman mutluluklarının ortağı olacaksınız. Bu yüzden her anı böylesine hayati olan bu mesleği icra ederken mesleki yeterliliklerinizin yanı sıra; etik değerlere, bilimsel bilgiye ve insan onuruna saygı en önemli ilkelerinizden olmalıdır. Aksi halde ne kadar kusursuz olursa olsun mesleki bilgileriniz insan kalbinin sesini duymaya, ona dokunmaya yetmeyebilir. Bu nedenle hoşgörü, dürüstlük, güzel ahlak ve fedakârlık gibi hasletler meslek hayatınızda yolunuzu aydınlatsın. Mesleğinizin sorumlulukları ağır olabilir ancak ESOGÜ’de aldığınız nitelikli eğitimin, sizleri gerek akademik gerekse etik değerler anlamında bu sürece hazırladığına inanıyoruz. Üniversitemizde çok kıymetli hocalarımızdan aldığınız eğitime güvenin. Meslek hayatınız boyunca ESOGÜ’lü olma nişanını gururla taşıyın. Sizler burada eğitim hayatınız boyunca kıymetli hocalarınızın önderliğinde şehrimizden ve bölgemizden gelen binlerce hastanın hayatına dokunarak hem mesleki becerilerinizi geliştirdiniz hem de ihtiyacınız olacak insani değerlerle donandınız. Tıp Fakültemiz sizleri sadece bilgiyle değil, aynı zamanda vicdanla donatarak topluma kazandırmayı hedeflemiştir. Buradan ayrılırken, almış olduğunuz eğitimin sizlere bu kutsal mesleği layıkıyla yapma gücü vereceğine yürekten inanıyorum. Kıymetli velilerimiz, bugün en büyük gurur sizlerin olmalıdır. Çünkü bu tablodaki en büyük imza sizlere aittir. Yetiştirdiğiniz çocuklarınız ülkenin en başarılı öğrencileri arasına girerek Tıp Fakültemize geldiler. Bizlere birer öğrenci olarak emanet ettiğiniz çocuklarınız artık Türk sağlık ordusunun neferi birer hekim olarak karşınızda duruyor. Sizlerin inancı, sabrı ve fedakârlıkları onları bugünlere taşıdı. Şimdi ise bu genç hekimler kutsal bir görevi yerine getirmeye hazırlar. Onların bu yoldaki ilk adımlarında yanlarında olduğunuz gibi, bundan sonraki meslek hayatlarında da onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceksiniz. Değerli mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ülkemiz ve tüm insanlık için değer oluşturmaya, insanlığa hizmet etmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Sizler daha uzun yıllar sürecek, öğrenmenin hiç bitmeyeceği bir eğitimin başındasınız. İlerleyen dönemde karşılaşacağınız zorlukları aşarken, aldığınız eğitimin ışığı her zaman yolunuzu aydınlatsın. Sizlerle gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat temenni ediyor, yolunuz bahtınız açık olsun diyorum".

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Özcan Özdemir genç hekimlere hekimlik andını içirdi. Daha sonra mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. İlk olarak okullarını dereceyle bitiren mezunlara mezuniyet belgeleri verilirken, Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Zeynep Çanolu yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Stadyumdaki tören keplerin topluca havaya atılmasıyla sona erdi. Sonrasında ise Tıp Fakültesi merkezi dersliklerde, ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni ilk on dereceye girerek bitiren mezunlara plaket ve başarı belgelerinin verildiği geleneksel Onur Holü Töreni gerçekleştirildi.