Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri katıldıkları TEKNOFEST KKTC 2025’ten Araştırma Projeleri Yarışması "Çevre ve Enerji" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Manisa CBÜ öğrencilerinden oluşan Pagit Spektrum: DEEPNETS ekibi, TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamında düzenlenen Araştırma Projeleri Yarışması "Çevre ve Enerji" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Takım üyeleri Hakan Çevik, Umut Günay, Barış Can Gökçe, Beril İralgil, Özge Göksu ve İrem Akalan’ın yer aldığı proje, takım danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt rehberliğinde yürütüldü. Ekip, denizlerde ciddi çevresel tehdit oluşturan geleneksel plastik balıkçı ağlarına çevre dostu bir alternatif sunarak, PLA bazlı biyobozunur balıkçı ağları geliştirdi.

Laboratuvar ortamında test edilen prototip ağlar, yüksek mekanik dayanıklılıklarının yanı sıra biyolojik çözünürlükleriyle de öne çıkıyor. Bu yenilikçi çözüm, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamayı ve sürdürülebilir balıkçılığa çevreci bir yaklaşım kazandırmayı amaçlıyor.

Grup üyeleri adına açıklama yapan Hakan Çevik, geliştirdikleri proje sayesinde suların, denizlerin ve okyanusların mikroplastiklerden, balıkçı ağlarından kurtulacağını belirterek grup üyeleri, "Endüstriyel balıkçı ağları suyun altında 600 yılda, bizim ağımız 6 ayda eriyor. Su altındaki birçok canlı tehlike altında. Bu duruma çözüm olacak bir çalışma yaptık. Tuzlu suyla etkileşime girdiğinde ve suyun altında 6 ay durduğunda doğal olarak erimeye başlayan balıkçı ağı geliştirdik" diye konuştu.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Üniversitemizi başarıyla temsil eden ekibimizi gönülden tebrik ediyor, çevreye duyarlı bu projeleriyle ilham kaynağı olmaya devam edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KKTC’de 4 projeyle finale kaldıklarını belirten Rektör Kibar "Tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Onların finale kalmış olması bizim için çok büyük başarıydı. Bu başarıyı bugün birincilikle de taçlandırmış olduk, gurur duyuyoruz." dedi.